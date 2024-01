Erstaunliche Entwicklung bei Amadeus IT!

Die Anlegerstimmung bezüglich Amadeus It war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Amadeus It daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung bezüglich Amadeus It. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird Amadeus It mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amadeus It-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 86, was auf eine Überbewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (48,7) ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Amadeus It-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Amadeus It-Aktie somit eine "Neutral"-Rating nach der technischen Analyse.