Erstaunliche Entwicklung bei Altima!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Altima-Aktie bei 0,04 CAD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,04 CAD, was keiner Veränderung entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft analysiert. Der aktuelle 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,05 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-20 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Altima von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Altima in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -55,56 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 9,18 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Altima ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,97 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".