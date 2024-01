Erstaunliche Entwicklung bei Alphabet!

Weitere Suchergebnisse zu "Phoenix Biotech Acquisition Corp":

In den letzten zwei Wochen wurde Alphabet von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Zusätzlich wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Daher erhält die Alphabet-Aktie ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Alphabet-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Alphabet zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für beide RSI-Werte als "Neutral" eingestuft. Unterm Strich wird Alphabet also mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

