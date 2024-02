Erstaunliche Entwicklung bei Air France - KLM!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Air France-klm beträgt das aktuelle KGV 7, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Air France-klm damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Air France-klm war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Feedback, an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Air France-klm mit einem Kurs von 12.018 EUR inzwischen -3,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -13,73 Prozent beläuft. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie aus technischer Sicht abgegeben.

Die Dividendenrendite von Air France-klm liegt mit 0 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche hat einen Wert von 0, wodurch sich eine Differenz von -0 Prozent zur Air France-klm-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.