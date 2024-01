Erstaunliche Entwicklung bei Agfa-Gevaert!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Agfa-gevaert in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Agfa-gevaert in etwa der normalen Häufigkeit diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Agfa-gevaert besonders negative Diskussionen verzeichnet, mit nur sehr wenigen positiven Beiträgen. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen ein negatives Bild und an einem Tag eine neutrale Einstellung der Anleger. Auch in den letzten Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Agfa-gevaert-Aktie derzeit -4,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -33,9 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Agfa-gevaert-Aktie hat einen Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 55. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Agfa-gevaert.