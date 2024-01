Erstaunliche Entwicklung bei Aeolus Tyre!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Aeolus Tyre intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Aeolus Tyre befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf analytischer Ebene führt. Trotzdem ergibt sich insgesamt bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Situation der Aeolus Tyre-Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 18,03 liegt. Für den RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 48, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeolus Tyre-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,95 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs mit 6,16 CNH nahe diesem Wert liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Aeolus Tyre-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.