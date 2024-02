Erstaunliche Entwicklung bei Aberdeen Standard European Logistics Income!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Abrdn European Logistics Income PLC in den sozialen Medien. Es gab weder einen übermäßig positiven noch negativen Trend in den Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die geringe Anzahl von Diskussionen und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Abrdn European Logistics Income PLC. Der RSI7 beträgt 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 36 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal eine positive Einschätzung, 1 mal eine neutrale und 0 mal eine negative Bewertung für die Abrdn European Logistics Income PLC abgegeben. Langfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Auch das mittlere Kursziel von 80 GBP, basierend auf einem aktuellen Kurs von 82.806 GBP, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 92,88 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 82.806 GBP liegt, was einer negativen Abweichung von -10,85 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da der Durchschnittsschlusskurs ähnlich hoch ist.

Insgesamt wird die Abrdn European Logistics Income PLC-Aktie sowohl auf technischer als auch auf analytischer Grundlage als "Neutral" eingestuft.