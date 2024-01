Erstaunliche Entwicklung bei AVZ Minerals!

Avz Minerals: Analyse des Anleger-Sentiments und der technischen Indikatoren

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Avz Minerals wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt ergibt sich für Avz Minerals somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Avz Minerals überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Avz Minerals.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Avz Minerals-Aktie beträgt aktuell 0,78 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,78 AUD nahe dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Avz Minerals-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 50, ebenso wie der RSI25, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Neutral" festsetzt.