Erstaunliche Entwicklung bei ALPHA SERVICES AND HOLDINGS!

Die technische Analyse von Alpha Services And-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,4 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,51 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,47 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Alpha Services And basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Alpha Services And festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung hinsichtlich der Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Medien einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv, und es wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 74,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Alpha Services And überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 50,52, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Alpha Services And-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.