Erstaunliche Entwicklung bei 361 Degrees!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 361 Degrees liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,88 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für 361 Degrees in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von 361 Degrees im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,73 Prozent erzielt, was 4,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt 361 Degrees aktuell 18,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,68 Prozent und liegt damit 4,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die 361 Degrees-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von 361 Degrees fundamental unterbewertet ist, jedoch im Hinblick auf Sentiment, Buzz, und die Dividendenpolitik neutral oder schlecht bewertet wird. Es ist daher ratsam, die Gesamtsituation und die verschiedenen Bewertungskriterien genau zu berücksichtigen, bevor eine Investmententscheidung getroffen wird.