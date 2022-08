Erstaunlich solider Kursverlauf und tolle Dividende: Dieser unbekannte Versorger lässt dich besonders ruhig schlafen!

Ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde das Leben als Investor eigentlich als relativ spannend. Denn sowohl die Börse als auch so manches Unternehmen selbst sind immer mal wieder für eine Überraschung gut. Auch dieses Jahr konnte man dies ja wieder sehr gut beobachten.

Doch trotz allem kommt bei mir aber manchmal so etwas wie Langeweile auf. Und zwar weil es in den Börsenmeldungen gefühlt immer um dieselben bekannten Aktien geht. Ich mache mich deshalb gerne auch mal auf die Suche nach etwas unbekannteren Werten.

Allerdings sollen diese Titel möglichst nicht zu spekulativ sein. Mit dem amerikanischen Versorger Xcel Energy (WKN: 855009) habe ich gerade solch eine Aktie gefunden. Denn sie liefert seit Jahren einen soliden Kursverlauf und eine erfreuliche Dividende.

Aktie für ruhige Nächte

Gegenüber den deutschen Titeln aus diesem Bereich sieht man bei Aktien von amerikanischen Versorgern schon seit Jahren ein eher erfreuliches Bild. Viele können nämlich mit einem kontinuierlichen Kursverlauf nach oben punkten. Auch wenn es hier mitunter nicht ganz so rasant aufwärtsgeht.

Schaut man sich die Aufwärtsbewegung der Xcel-Aktie für länger Zeiträume an, dann kann man für die letzten zehn Jahre eine Kurssteigerung von insgesamt 156 % ablesen. Und wer die Aktie schon seit 20 Jahren im Depot hat, kann sich bis heute über ein Kursplus von 807 % freuen.

Aber auch die diesjährigen Börsenturbulenzen haben die Papiere von Xcel Energy relativ gut gemeistert. Was natürlich hauptsächlich auch mit dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens zu tun haben könnte. Und so notiert die Aktie mit 73,90 US-Dollar (08.08.2022) aktuell immerhin fast 9 % höher als noch Anfang Januar.

Aber auch die Dividendenpolitik des Energiekonzerns kann man wohl sicherlich als solide bezeichnen. Erst im Juli floss eine Quartalsdividende in Höhe von 0,4875 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Vor zehn Jahren sahen wir an dieser Stelle allerdings noch den Wert von 0,27 US-Dollar je Anteilsschein.

Insgesamt ist die Gewinnbeteiligung in diesem Zeitraum also um rund 81 % angehoben worden. Was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 6,09 % gleichkommt. Hier ging es zwar in relativ gemächlichen Schritten, aber dafür konstant mit der Dividende nach oben. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt übrigens 2,64 %.

Saubere Energie auf dem Vormarsch

Die Aktie von Xcel Energy ist sicherlich noch lange nicht als „grünes Investment“ zu bezeichnen. Der Energiekonzern versorgt in acht Bundesstaaten der USA 3,7 Mio. Kunden mit Strom und 2,1 Mio. Verbraucher mit Erdgas.

Doch von Xcel Energie werden immer mehr Kohlekraftwerke geschlossen und es erfolgt ein konsequenter Umstieg auf erneuerbare Energien. Außerdem sollen beispielsweise bis zum Jahr 2030 in den Vereinigten Staaten von dem Energieversorger aus Minneapolis bereits 1,5 Mio. Elektrofahrzeuge mit Strom versorgt werden.

Wer sich im Bereich erneuerbare Energien engagieren möchte, könnte also eventuell einmal einen genaueren Blick auf die Aktie von Xcel Energy werfen. Die Papiere klettern im Kurs seit vielen Jahren langsam nach oben. Zusätzlich erhält man noch eine ansprechende Dividende, die über die Jahre auch kontinuierlich angestiegen ist.

Für mich deutet diese Kombination darauf hin, dass man mit der Xcel-Aktie keine schlaflosen Nächte erleben sollte. Und dies kann gerade in unruhigen Börsenzeiten ein wahrer Segen für jeden Investor sein.

Der Artikel Erstaunlich solider Kursverlauf und tolle Dividende: Dieser unbekannte Versorger lässt dich besonders ruhig schlafen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022