Erstaunlich sichere 9,9 % Dividendenrendite gibt es – momentan – noch bei dieser Dividendenaktie

9,9 % Dividendenrendite bei einer Dividendenaktie? Ja, Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) kann das bemerkenswerterweise noch immer liefern. 1,80 US-Dollar Dividende im Quartal und ein aktueller Aktienkurs in Höhe von 72,51 US-Dollar bedeuten diesen Wert. Aber: Es gibt natürlich einen Haken.

Die aktuellen Quartalszahlen verschleiern ihn momentan jedoch etwas. Ob es sich bei der Dividendenaktie noch um eine Chance handelt oder ob das Risiko überwiegt? Gehen wir auf Spurensuche.

9,9 % Dividendenrendite bei Innovative Industrial Properties!

Generell hat das aktuelle Quartalszahlenwerk mal wieder ein gemischtes Bild gezeigt. Trotzdem: Die Funds from Operations, also der womöglich entscheidende Ergebniswert für einen Real Estate Investment Trust, bleiben erstaunlich stark. Auf normalisierter Basis liegt der Wert bei 2,06 US-Dollar nach 1,86 US-Dollar im Vorjahr. Bereinigt hingegen sehen wir sogar 2,25 US-Dollar nach 2,04 US-Dollar im Vorjahr. Ja, es hat sogar Wachstum gegeben und beide Werte reichen bei Innovative Industrial Properties aus, um die 9,9 % Dividendenrendite operativ zu untermauern.

Das Nettoergebnis schafft es zwar lediglich auf 1,43 US-Dollar. Da dieser Wert jedoch aufgrund von Wertveränderungen im Portfolio verwässert ist, sollten wir nicht ganz so viel auf ihn geben. So mancher REIT kann sich seine Dividende derzeit nicht leisten, wenn es nach dieser Kennzahl ginge.

Was ist also los bei Innovative Industrial Properties und warum gibt es 9,9 % Dividendenrendite? Die einfache Antwort: Weil einige Mieter in Schwierigkeiten sind. Insofern sind die Funds from Operations je Aktie lediglich Richtwerte für die Vergangenheit. Sie müssen aber nicht zwangsläufig auch für die Zukunft eine größere Bedeutung haben. Teilweise haben die Cannabis-Mieter eine so hohe Verschuldung aufgebaut, sodass sie sich in Zeiten steigender Zinsen so gerade noch ihre Mieterlöse leisten können.

Wie Innovative Industrial Properties in den vergangenen Quartalen und auch im ersten Vierteljahr des Jahres 2023 unterstreicht, gibt es einige Bewegungen. Einige Immobilien seien verkauft oder neu vermietet worden. Teilweise habe es bereits einige Sondereffekte in Millionenhöhe bei einigen Mietern gegeben, die in Schieflage geraten sind. Alles in allem: Es existiert etwas Unsicherheit in Anbetracht der Mietstruktur und lediglich ca. 108 verschiedener Immobilien. Die, übrigens, in der Vergangenheit mal bei bedeutend mehr als 120 Einheiten gelegen hat. Was folgt daraus also für die 9,9 % Dividendenrendite?

Qualität, Preis, Risiko und mehr!

Im Endeffekt können wir sagen: Innovative Industrial Properties kann sich seine 9,9 % Dividendenrendite leisten, zumindest im MOment. Die Funds from Operations je Aktie sind erneut stark. Aber das Management muss das eigene Portfolio neu ausrichten und einige schwierige Mietverhältnisse anders kanalisieren. Im verbleibenden operativen Portfolio verweist das Management darauf, dass man 100 % der Mieteinnahmen auch eingesammelt habe. Zudem gebe es Mietverträge, die eine vertragliche Restlaufzeit in Höhe von 15,1 Jahren im Durchschnitt hätten.

Entscheide selbst, was Innovative Industrial Properties derzeit ist. Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt jedenfalls bei unter 9, was definitiv sehr preiswert erscheint. Aber es könnte zumindest theoretisch aufgrund der Probleme möglich sein, dass die Dividende gekürzt werden müsste (vor allem, wenn weitere Mieter in Schieflage wegkippen). Es könnte aber auch ein Risiko sein, das ausreichend eingepreist ist auf diesem Bewertungsmaß. Aber mit 9,9 % Dividendenrendite zuverlässig zu kalkulieren könnte trotzdem ein Fehler sein.

