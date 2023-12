Erris Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Derzeit zahlt Zinnwald Lithium niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 8,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zinnwald Lithium derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,85 GBP, während der Kurs der Aktie bei 7,15 GBP um -27,41 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 8,01 GBP ergibt eine Abweichung von -10,74 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zinnwald Lithium-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 81, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (73,81) ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Zinnwald Lithium zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag grün, an insgesamt drei Tagen neutral und an den letzten ein bis zwei Tagen positiv. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.