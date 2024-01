Erris Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zinnwald Lithium-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dementsprechend wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 74,36, dass Zinnwald Lithium überkauft ist und somit erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für Zinnwald Lithium.

In Bezug auf die Dividende liegt Zinnwald Lithium mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,81 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zinnwald Lithium neutral diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, mit insgesamt drei neutralen Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität bei Zinnwald Lithium eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.