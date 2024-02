Erria A/S Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Erria A/-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 4,03 DKK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 3,38 DKK deutlich darunter liegt, mit einer Abweichung von -16,13 Prozent. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,58 DKK) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -5,59 Prozent. Somit erhält die Erria A/-Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Erria A/-Aktie liegt bei 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 46,43) wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Erria A/-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmungen in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erria A/-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Neutral" bewertet wird.