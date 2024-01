Erria A/S Aktie: Keine Panik!

Die Erria A/Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,27 DKK, während der Aktienkurs bei 3,69 DKK liegt, was einer Abweichung von -13,58 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 3,69 DKK, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Erria A/Aktie zeigt einen Wert von 44 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,65) bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Erria A/.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungen rund um die Erria A/Aktie überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie besprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt und eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls minimal, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Erria A/ die Einstufung als "Neutral".