Errawarra Resources Ltd Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Errawarra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,13 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,047 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -63,85 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,08 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -41,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Errawarra in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Errawarra insgesamt weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch jedoch immer noch ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Errawarra wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Errawarra-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 76,19, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 65,98 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.