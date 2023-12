Errawarra Resources Ltd Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir bewerten die Errawarra-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Errawarra-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,85, was bedeutet, dass Errawarra weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Errawarra.

Was die Anleger-Stimmung betrifft, so wurde Errawarra in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" rechtfertigt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Errawarra derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,097 AUD liegt, was einer Abweichung von -30,71 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden, weder in Bezug auf die Stimmungslage noch auf die Kommunikationsfrequenz. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Errawarra auf dieser Stufe.