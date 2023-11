Eros Aktie: Der weitere Knall!

Sentiment und Buzz: In Bezug auf die Kommunikation über Eros in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Es wurden weder übermäßig positive noch übermäßig negative Diskussionen festgestellt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Eros in etwa so viel wie üblich diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der Eros-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.025 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,04 CAD) zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-37,5 Prozent Abweichung), dass die Aktie aus kurzfristiger Sicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auch in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eros liegt bei 16,3, was unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent) liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat einen Wert von 322,03. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Eros mit -45,45 Prozent um mehr als 35 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,54 Prozent. Auch hier liegt Eros mit 34,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.