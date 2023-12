Eros Aktie: Das macht sprachlos!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war in letzter Zeit die Aktie von Eros ein viel diskutiertes Thema. Dabei gab es weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Auch in den Meinungsmärkten wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Eros diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Eros derzeit bei 0,05 CAD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,035 CAD lag und somit einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt hingegen ein Niveau von 0,03 CAD, was einer Differenz von +16,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Eros einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Eros bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,84 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.