Eros Aktie: Das hat Gewicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Bei Eros liegt das aktuelle KGV bei 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 336 aufweisen. Das bedeutet, dass Eros aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Eros aktuell 0, was einer negativen Differenz von -3,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche entspricht. Aus diesem Grund erhält Eros in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branchenperformance zeigt sich ebenfalls eine negative Tendenz. Die Rendite von Eros liegt mit -25 Prozent mehr als 3 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,44 Prozent aufweist, liegt Eros mit 2,56 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Der Aktienkurs von Eros liegt derzeit um +12,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.