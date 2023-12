Eros Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Aktie von Eros wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 16,3 und damit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" von 321,63. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Eros eine Rendite von -45,45 Prozent auf, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Eros mit 33,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Eros investieren, können derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was einen geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen in Bezug auf das Unternehmen Eros diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.