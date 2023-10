Changzhou, China (ots/PRNewswire) -DasChangzhou International Forum on Science and Technology & Foreign Trade and Economic Cooperation 2023 in China wurde am 8. Oktober für das 18. Jahr in Folge eröffnet. Das diesjährige Thema des Forums lautet: „Opening Up and Unleashing Our Energy for Greater Innovation". Es zielt darauf ab, inländische und internationale wirtschaftliche, technologische, industrielle und personelle Ressourcen zu verbinden, um Changzhous Verwandlung in eine Hauptstadt neuer Energie zu beschleunigen.Nach Angaben des Organisationskomitees wurden 12 Fondsprojekte und 18 Projekte für industrielle und technologische Innovationen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 55 Milliarden Yuan unterzeichnet, darunter 10 Projekte für die neue Energiebranche mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 31 Milliarden Yuan.Changzhou hat sich darauf konzentriert, zur „Capital of New Energy" (Hauptstadt für neue Energien) zu werden, und den neuen Energiesektor aktiv weiterentwickelt und neues grünes Potenzial erschlossen. Von Januar bis Juli erreichten Großunternehmen im neuen Energiesektor einen Produktionswert von insgesamt 404,22 Milliarden Yuan, was einem Wachstum von 23,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis August wurden mehr als 200 neue Energieprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 90 Milliarden Yuan in Angriff genommen. Die Exporte von „New Three"-Produkten, einschließlich Elektrofahrzeugen, Lithium-Batterien und Solarzellen, erreichten 21,61 Milliarden USD, was einem Anstieg von 17,1 % entspricht.Changzhou hat außerdem einen 5-Milliarden-Yuan-Investitionsfonds für die neue Energiewirtschaft (New Energy Industry Investment Fund) eingerichtet, um Investitionen in allen Bereichen der neuen Energieindustrie, der Innovationskette, der Talentkette und der Kapitalkette anzuziehen. Die 10 neuen Energieprojekte, die während der Eröffnungszeremonie unterzeichnet wurden, werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Entwicklung der Photovoltaik voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf neuen Energiespeichern liegt. Sie werden den Gesamtumfang und die Qualität der Industrien in Bereichen wie neue Energiefahrzeuge und Kernkomponenten, intelligente vernetzte Fahrzeugsoftware und -hardwareprodukte sowie High-End-Automobilelektronik steigern. Diese Bemühungen werden das kontinuierliche Wachstum von Changzhous Industrieclustern weiter vorantreiben.Eine Gruppe führender Unternehmen im Bereich der neuen Energie hat das Wachstum einer Reihe neuer Energieprojekte beschleunigt und das „Longboard" der neuen Energieindustrie in Changzhou erweitert.Im Laufe der Jahre hat Changzhou energisch eine umfassende und hochrangige Öffnung gefördert, um sein Niveau internationaler Entwicklung zu steigern. Während der Eröffnungszeremonie nahmen mehr als 300 inländische und ausländische Geschäftsgäste persönlich teil, wobei die Anzahl ausländischer Gäste mehr als 30 % der Gesamtteilnehmer betrug. Unter ihnen waren Führungskräfte von Fortune Global 500 Unternehmen, multinationalen Konzernen und renommierten Unternehmen. In diesem Jahr haben mehr als 60 CEOs von multinationalen Unternehmen Changzhou besucht. Ihre Tätigkeiten, einschließlich der Inspektion von Fabriken, der Bewertung von Projektabläufen, der Teilnahme an Einweihungsfeiern für neue Projekte und Produktionslinien sowie der Diskussion über Kapitalerhöhungen und Produktionserweiterungen, haben ihr Vertrauen in Changzhou durch praktische Maßnahmen unter Beweis gestellt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eroffnung-des-changzhou-international-forum-on-science-and-technology--foreign-trade-and-economic-cooperation-2023-in-china-301956545.htmlPressekontakt:Herr Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: China Changzhou International Forum on Science and Technology & Foreign Trade and Economic Coop. Org. Committee, übermittelt durch news aktuell