Erobella veröffentlicht exklusive Videointerviews mit SexarbeiterInnen

Berlin (ots/PRNewswire) -In einer Branche, die von Stigmatisierung und Vorurteilen geprägt ist, wissen nur wenige, was wirklich hinter den Vorhängen eines Domina-Studios oder den Hinterzimmern eines Bordells vor sich geht.Heute möchte Erobella dies mit der Veröffentlichung ihrer „Sexworker Stories (https://erobella.com/presse/storys-aus-der-sexarbeit/)" ändern, einer Reihe ehrlicher, offener und unzensierter Videointerviews mit einigen der bekanntesten deutschen SexarbeiterInnen.Diese Videos bieten einen Einblick in die realen Erfahrungen, Emotionen und Perspektiven derjenigen, die in der Branche arbeiten. Zu den InterviewpartnerInnen gehört LouLou LʼAmour, eine transsexuelle Sexarbeiterin, die ganz offen über den Aufstieg der transsexuellen Erotik und die damit verbundenen Herausforderungen spricht. Dann gibt es noch Lady Susan, eine Domina aus Berlin, die Ihnen erklärt, wie ein Tag im Leben einer klassischen Femdom aussieht.In den Interviews kommt auch Anja Mack zu Wort, eine Psychotherapeutin und Coach, die sich auf die Arbeit mit Menschen in diesem Bereich spezialisiert hat. Jede/r BotschafterIn hat eine eigene Geschichte, aber sie alle haben eine gemeinsame Botschaft: Sexarbeit ist eine gültige Form der Beschäftigung, die Respekt verdient.Das Konzept der „Sexworker Stories" entstand aus einer früheren Umfrage (https://erobella.com/presse/), die Erobella unter SexarbeiterInnen durchgeführte. Diese Umfrage half dem Unternehmen, die Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen für SexarbeiterInnen am sinnvollsten wären. Dabei wurde die Stigmatisierung als ein echtes und aktuelles Problem herausgestellt. Deshalb wurden diese Videos produziert, um das Bewusstsein für die Branche und die Menschen, die in ihr arbeiten, zu schärfen.Die Veröffentlichung von „Sexworker Stories" ist nur ein Teil der umfassenderen Mission (https://erobella.com/unsere-mission/) von Erobella, die Art und Weise, wie die Sexarbeit in der Gesellschaft gesehen wird, neu zu gestalten. Indem sie SexarbeiterInnen fördern und unterstützen, arbeiten sie daran, die negativen Einstellungen und Missverständnisse, die in der Gesellschaft so weit verbreitet sind, zu überwinden.Erobella ist ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben von SexarbeiterInnen in Deutschland zu verbessern. Sie bieten Unterstützung und Fürsprache für SexarbeiterInnen und engagieren sich für das Wohlergehen und die psychische Gesundheit derer, die in der Branche arbeiten. Weitere Informationen über die soziale Arbeit, die Erobella leistet, finden Sie auf der Website des Unternehmens hier (https://erobella.com/unsere-mission/).Für Presseanfragen und Interviews kontaktieren Sie Fruzsina Lederer, fruzsina@erobella.com, +36309141467View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erobella-veroffentlicht-exklusive-videointerviews-mit-sexarbeiterinnen-301808338.htmlOriginal-Content von: Erobella, übermittelt durch news aktuell