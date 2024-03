Ero Copper Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Analysten sind in ihrer langfristigen Meinung zur Ero Copper-Aktie neutral eingestellt. Von insgesamt neun Bewertungen werden acht als neutral und eine als gut eingestuft. In den letzten Monatsstudien wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet, wobei kein Analyst sie als gut oder schlecht einstuft. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 24,33 CAD, was einer erwarteten Rendite von -4,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 25,5 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ero Copper mit einem Wert von 21,21 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 338,92, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" konnte die Ero Copper-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,17 Prozent erzielen, was 20,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aufgrund ihrer Überperformance in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ero Copper-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 23,12 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 25,5 CAD liegt sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt wird die Ero Copper-Aktie aufgrund der neutralen Langzeitmeinung der Analysten, der günstigen fundamentalen Kennzahlen und der positiven Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt als eine gute Anlagemöglichkeit angesehen.