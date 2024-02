Ero Copper Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ero Copper-Aktie liegt bei 38,76, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Ero Copper-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -2,85 Prozent erzielt, was 18,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,55 Prozent, und die Ero Copper-Aktie übertrifft diesen Wert ebenfalls um 18,7 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ero Copper-Aktie mit 21,95 CAD 5,63 Prozent unter dem GD200 (23,26 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 20,7 CAD auf, was einem Abstand von +6,04 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gilt. Insgesamt wird der Kurs der Ero Copper-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung gegenüber der Ero Copper-Aktie wird auch positiv eingeschätzt, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.