Ero Copper Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Dividendenrendite von Ero Copper beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) genutzt werden. Der RSI für Ero Copper beträgt 27,65, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 27,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Ero Copper im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,81 Prozent erzielt, was 27,38 Prozent über dem Durchschnitt (-11,57 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,57 Prozent, und Ero Copper übertrifft diesen Wert um 27,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Ero Copper in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf dieser Ebene ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.