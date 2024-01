Ero Copper Aktie: War das schon alles?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand vor allem die Aktie von Ero Copper im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Bewertung der Anleger-Stimmung für Ero Copper ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Die Einschätzungen von Analysten für Ero Copper liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 1 Gut, 8 Neutral und 0 Schlecht, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Für den vergangenen Monat ergab die Analyse ein Urteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 23,56 CAD, was einer möglichen Steigerung um 12,44 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Ero Copper-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Ero Copper liegt bei 55,77 Punkten, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 35,89 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Ero Copper in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,39 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Ero Copper mit 22,71 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.