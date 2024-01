Ero Copper Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Ero Copper":

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ero Copper gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Aktien, die als überkauft gelten, könnten kurzfristig Kursrückgänge verzeichnen, während bei überverkauften Aktien eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI7 für Ero Copper liegt derzeit bei 51,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Ero Copper weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Ero Copper-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überrendite von 23,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,68 Prozent, sodass Ero Copper aktuell 23,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien weist Ero Copper ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,96 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent) liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen KGV-Wert von 322,97 auf, wodurch die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.