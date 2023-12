Ero Copper Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der Ero Copper-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Ero Copper-Aktie mit einem RSI-Wert von 13,32 als überverkauft betrachtet, was eine Einstufung von "Gut" nach sich zieht. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 26, was auf eine weitere Überverkaufung hinweist und ebenfalls eine Einstufung von "Gut" zur Folge hat.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Ero Copper-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Ero Copper-Aktie. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 23,56 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,11 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Ero Copper-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Ero Copper-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Ero Copper ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ero Copper.

