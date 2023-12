Ernst Russ tut es schon wieder?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Ernst Russ ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das einen Wert von 3,27 aufweist. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Kapitalmärkte" und daher als unterbewertet einzustufen. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 50,75, was einer Unterbewertung von 94 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Ernst Russ beträgt derzeit 4,61 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,89 %. Mit einer Differenz von 1,28 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Ernst Russ eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ernst Russ eine Performance von -7,07 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -9,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 2,02 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,41 Prozent erzielte, liegt Ernst Russ 16,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.