Ernst Russ Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Ernst Russ zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,08 EUR ein "Schlecht"-Signal ist, da er 11,88 Prozent unter dem GD200 (4,63 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,48 EUR, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,93 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Ernst Russ als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Ernst Russ in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch besonders positive Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Ernst Russ im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,04 Prozent erzielt, was 11,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt Ernst Russ aktuell 12,73 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

