Ernst Russ Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ernst Russ liegt derzeit bei 4,09, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 20,04 Prozent, was 14,6 Prozent über dem Durchschnitt (5,44 Prozent) der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,17 Prozent, wobei Ernst Russ aktuell 15,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ernst Russ liegt bei 69,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde verzeichnet, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.