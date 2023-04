Ernst Russ Aktie: Positive Nachrichten lassen Anleger aufhorchen!

Ernst Russ verzeichnet aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (96,47%) liegt diese im niedrigeren Bereich. Das Minus von nur -96,47 Prozent lässt die Aktie jedoch noch innerhalb eines durchschnittlichen Korridors agieren. Die Redaktion ist dennoch eher geneigt, eine negative Bewertung auszusprechen.

Kursverlauf der Ernst Russ Aktie im Vergleich: Eine Analyse der Rendite

Ernst Russ, ein Unternehmen im Industriesektor, konnte im vergangenen Jahr keine nennenswerte Rendite erzielen. Betrachtet man die durchschnittliche Jahresperformance vergleichbarer Aktien, so liegt Ernst Russ mit einer negativen Rendite von -8.33 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. In der Marine Shipping-Branche, in der das Unternehmen operiert, betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 96.47...