Ernst Russ Aktie: Jetzt aber!

Ernst Russ-Aktie: Bewertung und Performance im Überblick

Die Ernst Russ-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,19 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,99 liegt. Basierend auf fundamentaler Analyse wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie (5,54 EUR) sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (4,65 EUR) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,57 EUR) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis der charttechnischen Entwicklung und einer insgesamt guten Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ernst Russ derzeit eine Rendite von 4,08 % aus, was 1,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Performance der Ernst Russ-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine negative Entwicklung von -0,05 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 10,51 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -10,56 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Performance mit einer Unterperformance von 12,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit erhält die Aktie eine schlechte Bewertung sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Insgesamt zeigt sich eine unterbewertete fundamentale Bewertung und eine positive charttechnische Entwicklung, während die Dividendenrendite und die Performance im Branchen- und Sektorvergleich negativ bewertet werden. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.