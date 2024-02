Ernst Russ Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage bei den Anlegern in sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ernst Russ unterhalten. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ernst Russ wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ernst Russ-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (73,01) zeigt jedoch, dass Ernst Russ in diesem Zeitraum überkauft ist. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Ernst Russ nach dem RSI.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,08 Prozent und liegt damit 1,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,53). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ernst Russ-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.