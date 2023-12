Ernst Russ Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Ernst Russ-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,76 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 4,075 EUR gehandelt wird und somit einen Abstand von -14,39 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,08 EUR, was einer Differenz von -0,12 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ernst Russ-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Weder positiv, noch negativ, gab es signifikante Unterschiede im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment für die Ernst Russ-Aktie zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor schneidet die Ernst Russ-Aktie mit einer Rendite von -7,07 Prozent um mehr als 21 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,99 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit einer Rendite von -15,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.