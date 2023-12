Erneute Kursrekorde bei BCDI und boerse.de-Technologiefonds!

Zum Abschluss des Jahres 2023 zeigen sich die Börsen in Feierlaune und die Jahresend-Rallye ist in vollem Gange. Daher gibt es besonders in den Reihen der Champions-Aktien satte Gewinne, den laut boerse.de-Performance-Analyse langfristig sichersten und erfolgreichsten Aktien der Welt. Am 15. Dezember markierte der boerse.de-Champions-Defensiv-Index, kurz BCDI, der aus zehn europäischen...