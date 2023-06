Langenfeld (ots) -Auch in diesem Jahr darf sich das Tech-Unternehmen PropertyExpert (PX) wieder über eine Auszeichnung mit dem Gütesiegel "Servicestarker Schadendienstleister" freuen. Die feierliche Preisverleihung fand am 15. Juni 2023 in Düsseldorf statt.Eine Auszeichnung für hohe Servicequalität und ProzesseffizienzIm Zusammenhang mit Schäden gibt es für gewöhnlich selten etwas zu feiern - anders jedoch am 15. Juni 2023 in Düsseldorf. Dort fand die jährliche Preisverleihung zum Gütesiegel "Servicestarker Schadendienstleister" statt.Das Rating wird seit 2013 von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit der hnw consulting GmbH durchgeführt und zeichnet Unternehmen für ihre guten Leistungen in Bereichen wie der Servicequalität und der Prozesseffizienz im Umfeld der Schadendienstleistungen aus. In diesem Jahr gab es im Zuge der stetig steigenden Bedeutung ökologischer und sozialer Aspekte erstmals auch ein Nachhaltigkeitsrating."Das 'Service-Rating für Schadendienstleister' hat die Zielsetzung, mehr Transparenz über die Schadendienstleister, ihre Dienstleistungsportfolios und den gegenwärtigen Reifegrad der angebotenen Leistungen zu schaffen", heißt es auf der Website von ServiceValue. Dazu begleiten mittlerweile auch einige namhafte Versicherer das Rating im Sinne eines Branchen-Beirats.Wiederholte Auszeichnung für PropertyExpertDies ist bereits die zweite Auszeichnung in Folge für PropertyExpert als "Servicestarker Schadendienstleister".Frank Feist, Geschäftsführer von PropertyExpert dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit unseren Leistungen überzeugen konnten und das Gütesiegel erneut überreicht bekommen haben. Es ist wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie, uns nicht auf unseren Erfolgen auszuruhen, sondern jeden Tag ein bisschen klüger zu werden. Dazu gehört für uns auch, täglich daran zu arbeiten, unsere Services noch weiterzuentwickeln und zu verbessern. Das werden wir auch in Zukunft so fortführen und damit hoffentlich in den nächsten Jahren Dauergast bei der Preisverleihung des Gütesiegels bleiben."Eine gelungene Veranstaltung mit nachhaltigem InputDie Preisverleihung fand im Rahmen eines Business-Lunchs im Düsseldorfer Sheraton Airport Hotel statt, der ebenfalls Raum fürs Netzwerken und einen angeregten Austausch zu den aktuellen Themen der Branche bot. Anlässlich des neuen Nachhaltigkeitsrankings gab es zusätzlich einen Impulsvortrag mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema "Nachhaltiges Schadenmanagement". Die feierliche Überreichung des Gütesiegels erfolgte durch Jürgen Wulf (hnw consulting) und Dr. Claus Dethloff (ServiceValue).Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI-basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End- und Predictive-Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell