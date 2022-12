Erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für die ZEISS Gruppe

OBERKOCHEN (ots) -Deutliches Umsatzwachstum trotz herausfordernder geopolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf 8,8 Milliarden Euro – EBIT bei 1,6 Milliarden Euro (+109 Mio. Euro ggü. VJ). Damit übertrifft die ZEISS Gruppe das gute Vorjahres‐Niveau nochmals deutlich.- Alle vier ZEISS Sparten sind mit zweistelligen Prozentsätzen gewachsen- Fokussierte Investitionsstrategie mit hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (13% vom Umsatz)- Mitarbeitendenzahl steigt um 10 Prozent auf 38.770Die ZEISS Gruppe erzielte trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen über alle Sparten hinweg ein deutliches Wachstum. Im Geschäftsjahr 2021/22 (Bilanzstichtag: 30. September 2022) stieg der Umsatz um 16% mit 8,8 Milliarden Euro erstmals auf über 8 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,5 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte mit 1,6 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Höchststand (Vorjahr: 1,5 Mrd. Euro). Die ZEISS Gruppe steigerte den Auftragseingang deutlich um +19% auf ein neues Höchstniveau von 10,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 9,0 Mrd. Euro).„Das vergangene Jahr war ohne Zweifel durch die geopolitischen Rahmenbedingungen an vielen Stellen herausfordernd. Dennoch können wir wirtschaftlich mit hoher Zufriedenheit auf ein erneut erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken“, sagte Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von ZEISS. „Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir mit dem Jahresumsatz die 8-Milliarden-Euro-Schwelle überschritten. Dazu tragen alle vier ZEISS Sparten und über 38.000 Mitarbeitende bei. Wir wachsen und investieren gleichzeitig weltweit in die Zukunft. Der Erfolg zeigt, dass wir mit unserer auf Megatrends ausgerichteten Strategie auf dem richtigen Weg sind.“Weitere Informationen unter www.zeiss.dePressekontakt:ZEISS GruppeJörg Nitschke, Leiter Corporate Brand and CommunicationsTel.: +49 7364 20-3242E-Mail: joerg.nitschke@zeiss.comOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell