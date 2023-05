Erneut internationale Auszeichnungen für die Weine vom Seriensieger Keringer!

Österreich / Burgenland / Mönchhof (ots) -Keringer wird zum unglaublichen 13. Mal (!) „Bester Produzent Österreichs“ bei der internationalen Berliner Weintrophy 2023, dem weltweit größten OIV Wein-Wettbewerb!Mönchhof/Österreich. Das Weingut Keringer hat in der Tat einen beeindruckenden Erfolg in der Weinbranche erzielt. Die Weine werden international hoch geschätzt und haben zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.Die weltweit größten OIV WeinwettbewerbeDie Tatsache, dass die OIV nur eine begrenzte Anzahl von Weinwettbewerben weltweit mit ihrem Patronat auszeichnet, zeigt, dass diese Wettbewerbe von hoher Qualität und Bedeutung sind.Die Berliner Wein Trophy ist die weltweit bedeutendste und größte internationale Weinverkostung unter der Schirmherrschaft der OIV, sowie der UIOE geworden und lässt jährlich namhafte Juroren aus aller Welt zusammenkommen. Allein im aktuellen Jahr waren dabei 400 internationale Juroren tätig, um aus etwa 14.500 Weinen aus 40 Ländern die Besten der Besten zu küren.Im aktuellen Jahr holte der Betrieb gleich 12 Goldmedaillen ins Burgenland und wurde Aufgrund der hohen Qualität aller zur Verkostung angestellten Weine.Bester Produzent ÖsterreichsDas Weingut Keringer hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und hat sich als einer der „meistprämierten“ Weinproduzenten Österreichs etabliert. Der Titel "Bester Produzent Österreichs" bei der Berliner Wein Trophy ist eine äußerst prestigeträchtige Auszeichnung und zeigt, dass ihre Weine nicht nur national, sondern auch international hervorragend abschneiden. Es ist bemerkenswert, dass sie diese Auszeichnung bereits zum 13. Mal in Folge erhalten haben. Dies ist eine beeindruckende Leistung und zeigt, dass die Keringers kontinuierlich an der Qualität ihrer Weine arbeiten und sich stets weiter verbessern.Überzeugter Weinmacher mit eigenem StilBesonders hervorzuheben sind dabei die Sorten Rathay sowie die MASSIV® Red und 100-Days-Weinlinie, bei denen die Trauben für eine mindestens 100-tägige Mazerationszeit mitsamt Schale und Kernen im Fermentationstank verbleiben. Auch die Reifung im kleinen Eichenfass ist ein wichtiger Bestandteil der Vinifikation. Das Ergebnis sind ausdrucksstarke und kräftige Rotweine mit feiner Frucht und perfekt eingebundenem Tannin.Weitere aktuelle Erfolge und Auszeichnungen:Neben den Erfolgen in Berlin, Portugal und Asien erreichen auch einzelne Weine auch im Inland immer wieder Bestnoten.Grillwein Sieger bei ÖGZ mit Heideboden Rot 2021Bestnoten und 3. Gesamtplatz mit Chardonnay Heideboden 2022 100 DAYS Zweigelt, Neusiedlersee DAC Reserve 2020 91+ Punkten (A LA Carte Magazin)Weitere Highlights: 2 x Finale Burgenländischer Landessieger 2023 (Commander 2020 und 100 DAYS Merlot 2020) 1 x Finale Wifi Wine Award 2023 (100 DAYS Merlot 2020)Weitere Ergebnisse der Decanter World Wine Award 2023 und der IWC 2023 stehen noch aus.Pressekontakt:Details zur Aussendung unter: 0043 6508101044 oder 0043217380380https://www.dropbox.com/scl/fo/2jgsemq0rxr3k444v37im/h?dl=0&rlkey=37xotthhue55cwnerl3kkjxaiOriginal-Content von: Weingut Keringer, übermittelt durch news aktuell