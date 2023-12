Ernest Borel Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ernest Borel beträgt 119,59 und liegt damit um 232 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 36 in der Branche für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ernest Borel eine Performance von -20,83 Prozent, was im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der Branche einen deutlichen Rückgang von 45,66 Prozent bedeutet. Zudem lag die Rendite des Unternehmens um 30,31 Prozent unter dem Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 2,15 HKD liegt und der Kurs der Aktie mit 1,9 HKD um -11,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,86 HKD, was einer Abweichung von +2,15 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ernest Borel neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.