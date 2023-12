Ernest Borel Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ernest Borel diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Ernest Borel Aktie mit 1,9 HKD aktuell +2,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu ist die Einstufung auf Basis der letzten 200 Tage eher "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -11,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die charttechnische Situation also als "Neutral" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) wird die Ernest Borel Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 119,59, was einem Abstand von 218 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,64 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Bei Betrachtung der Aktienkurs-Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Ernest Borel mit einer Rendite von -20,83 Prozent mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte eine mittlere Rendite von 24,5 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ernest Borel mit 45,33 Prozent deutlich hinterherhinkt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.