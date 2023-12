Erlebnis Akademie Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktien sein. In Bezug auf die Erlebnis Akademie hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, ergibt sich jedoch eine positive Einschätzung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erlebnis Akademie liegt bei 25,36 und ist damit 57 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse hingegen fällt weniger positiv aus. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 8 EUR, während die Aktie selbst nur auf 5,6 EUR kommt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -30 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -8,94 Prozent eine negative Entwicklung, weshalb auch hier die Gesamtnote "Schlecht" vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Erlebnis Akademie im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger als üblich ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Erlebnis Akademie, wobei fundamentale Aspekte positiver erscheinen, während die technische Analyse und die Dividende auf weniger positive Entwicklungen hindeuten.