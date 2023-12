Erlebnis Akademie Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs der Erlebnis Akademie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 55,91 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 25,73 Prozent, wobei Erlebnis Akademie aktuell 71,41 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Erlebnis Akademie in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden vorwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite der Erlebnis Akademie-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -29,56 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -7,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Auf Basis dieser Analysen wird das Unternehmen insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.