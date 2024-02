Erlebnis Akademie Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs der Erlebnis Akademie zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -45,67 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,37 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Erlebnis Akademie mit 45,3 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei der Erlebnis Akademie eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Erlebnis Akademie-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 38 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 47,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erlebnis Akademie bei 25,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 57,28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.