Erlebnis Akademie Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs der Erlebnis Akademie hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -44,86 Prozent erzielt, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Aktie im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 24,45 Prozent erzielte, mit einer Rendite von 69,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde eine Analyse der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität der Beiträge eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die langfristige Stimmungslage der Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Erlebnis Akademie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,36, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,01 entspricht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Erlebnis Akademie in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern neutral bewertet wurde. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt die Gesamtbewertung ein "Neutral"-Rating für die Erlebnis Akademie.