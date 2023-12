Erlebnis Akademie Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie der Erlebnis Akademie. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) für die Erlebnis Akademie-Aktie zeigt einen Wert von 71 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 69,23, was auf eine neutrale Position hinweist. Infolgedessen ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Erlebnis Akademie gemäß der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Erlebnis Akademie-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,82 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,5 EUR liegt, was einer Differenz von -29,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erlebnis Akademie-Aktie mit einem Wert von 25,36 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 58. Daher kann die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien als "günstig" betrachtet werden und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral" bis "Gut" für die Erlebnis Akademie-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.