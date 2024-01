Erlebnis Akademie Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Erlebnis Akademie liegt bei 52,94, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Indikator bezieht sich auf die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in Bezug auf die Erlebnis Akademie. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Erlebnis Akademie wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Erlebnis Akademie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 25,36 liegt die Aktie insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 59,81 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Erlebnis Akademie gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,57 Prozentpunkten erzielt werden. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.