Erleben Sie mit dem brandneuen CHiQ UltraSlim-Monitor eine bisher unübertroffene Bildklarheit

Zhongshan, China (ots/PRNewswire) -Die Marke CHiQ, die für verbesserte Lebensqualität steht, bietet intelligente Geräte an, die es Endverbrauchern ermöglichen, umständliche oder aufwändige Arbeiten schneller zu erledigen und dadurch mehr Zeit zu gewinnen. Dieser brandneue, ganz im Sinne unserer Vision, ein vielseitiges Angebot mit höherem Mehrwert zu vereinen, stehende CHiQ UltraSlim-Monitor wird Sie mit seiner leichten Tragbarkeit, eleganten Schönheit und atemberaubenden Klarheit in Erstaunen versetzen.Überraschend schlank und kompaktSein kompaktes und ultraschlankes Design ist mit den Seiten eines Buches vergleichbar. Mit seiner einfachen, und dennoch beeindruckenden Ästhetik im blendenlosen Metalldesign bildet er in jeder Heim- oder Büroumgebung den ästhetischen Mittelpunkt. Dieser Monitor, der nur 8 mm dünn ist, lässt sich außerdem in einem Winkel von 5 bis 15 Grad verstellen, um Ihnen bei Arbeit oder Spiel stets die bestmögliche Sicht zu ermöglichen.Allseitig stabil für höchsten KomfortDie UltraSlim-Serie, die auf einen stabileren V-förmigen Metallständer aufgesetzt ist und durch einen bei allen Winkeln hohe Stabilität bietenden VESA-Ständeradapter gehalten wird, wurde für maximalen Betrachtungskomfort und zuverlässige Stabilität entwickelt. Sie umfasst 24 Zoll, 27 Zoll und 32 Zoll große Breitbildmonitore mit hochauflösender Vollanzeige und 1,07 Milliarden Farben, die Bilder von erstaunlicher Klarheit und lebhafter Ausdrucksstärke ermöglichen.Ihr perfekter Assistent bei Arbeit und SpielDer CHiQ UltraSlim-Monitor ist extrem vielseitig und fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung zu Hause oder im Büro ein. Das Display mit geringem Blaulichtanteil reduziert effektiv das für die Augen schädliche blaue Licht und die Augenermüdung, damit Sie mit diesem großzügigen Display gleich mehrere Projekte behandeln können. Mit modernster Grafik, die Ihnen Spiele auf noch höherem Niveau ermöglicht, unterstützt Ihr erstaunlicher Helfer außerdem Freesync/FPS/RTS-Spielprofile und Spielmodi.DoppeldisplayLetztendlich können Sie sogar zwei CHiQ UltraSlim-Monitore zu einem Doppeldisplay kombinieren. Dies ermöglicht Ihnen ein vergrößertes Sichtfeld und ein fantastisches Display-Erlebnis zu Hause oder im Büro zu einem günstigeren Preis.Bei CHiQ dreht sich alles um Geräte, die Ihnen eine angenehme Nutzung und einen erhöhten Komfort verschaffen. Holen auch Sie sich mit dem CHiQ UltraSlim-Monitor Ihre brandneue Perspektive, damit Sie sich an jedem Einsatzort stets auf das Beste im Leben konzentrieren können.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1950048/image_5010092_36541106.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erleben-sie-mit-dem-brandneuen-chiq-ultraslim-monitor-eine-bisher-unubertroffene-bildklarheit-301683038.htmlPressekontakt:YaTian Zhong,yatian.zhong@changhong.comOriginal-Content von: CHiQ, übermittelt durch news aktuell